Presidente de Perú insta al siguiente Gobierno a investigar compra de aviones F-16 a EEUU

En una entrevista publicada en la víspera, en el programa 'Sin rodeos' de Panamericana Televisión, Balcázar aseguró que el próximo Gobierno debería iniciar una investigación para aclarar el proceso y, además, indicó que se pueden negociar las condiciones del contrato, pues solo se ha realizado el primer pago, de 462 millones de dólares.

Durante el Gobierno de su predecesor, José Jerí, el proceso de compra de aviones caza -donde competían el F-16 Block 70 estadounidense, el Gripen sueco y el Rafale francés- fue declarado secreto y se comenzó a negociar directamente con Estados Unidos, hasta que la compra se concretó bajo advertencias hostiles del embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, si Balcázar detenía la transacción.

Finalmente, en medio de polémica y presiones, el Gobierno peruano firmó el 20 de abril la adquisición de los F-16, pese a la negativa de Balcázar, quien días antes anunció de manera sorpresiva que no se iba a comprar la flotilla, pues prefería dejar la decisión al Gobierno siguiente, lo que provocó la tensión diplomática con Estados Unidos y una posterior crisis en el Ejecutivo.

Durante la entrevista que concedió el domingo, Balcázar sostuvo que la norma promulgada por Jerí de mantener en secreto la compra de aviones caza habría limitado la participación de las entidades de control.

"Jerí y la Fuerza Aérea eliminan a los franceses y suecos, ya no los consideran. Y sacan una disposición que dice que la compra será de carácter secreto. Por lo tanto, solamente intervendrían el vendedor y el comprador a través de la Fuerza Aérea y en esa norma excluyen al Ministerio de Economía y Finanzas, y al presidente. Era una norma interna y secreta", dijo el mandatario.

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Balcázar expuso que, cuando se presentó "el punto de quiebre", y se tenía que decidir si se compraban aviones franceses, suecos o estadounidenses, el Gobierno de transición de Jerí acordó que ese proceso se terminara y ahí decidieron "que se debe comprar solamente a los americanos, los F-16".

En ese sentido, criticó que esta norma dejara fuera al Ejecutivo para favorecer a un único proveedor y por tanto se redujo la intervención de los mecanismos habituales de fiscalización.

Esta declaración provocó que el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, dimitiera junto al jefe de la cartera de Defensa, Carlos Díaz, y dijera que el presidente interino había mentido al país.

Sin embargo, el presidente sostuvo que él destituyó a ambos ministros y no incluyó en la resolución suprema ningún agradecimiento, pues consideró que este comportamiento fue una deslealtad hacia la investidura presidencial.