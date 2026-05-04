Un avión choca con un camión al aterrizar en un aeropuerto en EE.UU.

Un vuelo de United Airlines procedente de Venecia (Italia), con más de 200 pasajeros y 10 tripulantes a bordo, colisionó este domingo contra una farola y un camión que circulaba por una autopista cercana al aeropuerto.

Nadie a bordo resultó herido y el avión aterrizó con normalidad en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty -uno de los tres que dan servicio a la ciudad de Nueva York-, según confirmó la compañía en un comunicado recogido por varios medios.

El conductor del camión sufrió heridas y fue trasladado a un hospital de la zona. Poco después recibió el alta, según varios medios.

El secretario avanzó que funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) llegaron este lunes al aeropuerto para iniciar la investigación.

"Esto es inaceptable. Tenemos pilotos muy bien entrenados. Esto es algo que nunca debería ocurrir en Estados Unidos", declaró Duffy en una entrevista en la cadena Fox Business donde defendió que su país es "el lugar más seguro para volar" porque investiga y analiza los incidentes de este tipo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y añadió: "Tenemos a los pilotos más seguros y a los más activos, sin excepción, y somos los mejores".

La investigación preliminar indicó que una rueda del avión, desplegada para el aterrizaje, colisionó contra un poste y aparentemente contra el camión con remolque. El poste, al caer, golpeó también a un Jeep.

"No quiero adelantarme a la investigación. Una vez más, parece bastante claro que, como mínimo, se chocó contra un poste de luz. ¿Se chocó contra el camión? Eso se determinará", apuntó el secretario.