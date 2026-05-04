Vicefiscal de Sinaloa acusado de narcotráfico por EE.UU seguirá en el cargo

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) detalló que el funcionario se encuentra desempeñando sus funciones, al tiempo que explicó que "atenderá cualquier citación, requerimiento o resolución" que emita la "autoridad correspondiente" en "estricto apego del marco legal".

Esta declaración se produce después de que el Departamento de Justicia estadounidense pidiera a México la detención urgente de diez funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, al acusarles de colaborar con el Cartel de Sinaloa para permitir el trasiego de grandes cantidades de droga hacia EE.UU.

El Gobierno mexicano aseguró que esta petición no corresponde a una solicitud ordinaria de extradición y que, por el momento, carece de suficientes elementos probatorios para justificar su "urgencia".

Varios de los señalados por Washington, como el gobernador o el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, solicitaron la licencia temporal mientras la Fiscalía General de la República (FGR) investiga estos hechos.

No obstante, otros altos cargos como el senador oficialista Enrique Inzunza o el propio vicefiscal Dámaso Castro permanecerán en sus cargos en medio de estos señalamientos en su contra.

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Todos ellos negaron categóricamente estas acusaciones de narcotráfico, en un caso que ha provocado una tormenta política en México por sus implicaciones a la relación bilateral con Washington.