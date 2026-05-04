Zelenski mantiene en Ereván encuentros bilaterales con los líderes de Europa y Canadá

Una de esas reuniones del mandatario ucraniano fue con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien habló sin dar más detalles en público de cuándo podría llegar a Ucrania la primera partida del crédito de 90.000 millones de euros de la UE a Kiev, que se destinará a financiar la coproducción de drones.

Zelenski y Von der Leyen también abordaron los próximos pasos para crear una “infraestructura de seguridad” común europea que ha de tener como fundamento los acuerdos en materia de drones en que Kiev trabaja con varios países miembros.

El mandatario ucraniano se reunió asimismo con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y con el primer ministro polaco, Donald Tusk, con los que trató las aspiraciones de ingreso en la UE de Ucrania.

“Contamos con la apertura de todos los grupos de negociación en el curso de este y del próximo mes”, dijo sobre el proceso Zelenski, que agregó que “Ucrania está plenamente preparada” desde el punto de vista técnico para que se dé este paso.

El líder de Kiev también se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con el que habló de las nuevas contribuciones anunciadas en Ereván por los socios de Ucrania al programa PURL, que permite comprar armamento a Estados Unidos para enviarlo después al Gobierno ucraniano.

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“Mark confirmó que el programa funciona y que los misiles antibalísticos continuarán siendo suministrados a Ucrania”, dijo sobre los misiles para sistemas Patriot que Ucrania recibe de esta forma de EE.UU.

Zelenski agradeció además al primer ministro canadiense, Mark Carney, la nueva aportación de 200 millones de dólares anunciada por Canadá al programa PURL.

El presidente ucraniano también se vio con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, que se había alineado públicamente con el Gobierno del primer ministro saliente húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en algunos posicionamientos de este último contra Ucrania.

Zelenski y Fico hablaron de visitarse mutuamente en Kiev y Bratislava y el líder ucraniano destacó el apoyo eslovaco a las aspiraciones de entrar en la UE de Ucrania.

El presidente ucraniano también se vio en privado con el primer ministro armenio y anfitrión de la cumbre, Nikol Pashinián, con el que habló de desarrollar una alianza económica.

Zelenski destacó que su visita a Ereván con motivo de la reunión de la Comunidad Política Europea es la primera a Armenia de un presidente ucraniano en 24 años.