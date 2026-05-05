Arden varios barcos mercantes en el puerto de Dayyer, en el sur de Irán

Según la fuente, el fuego comenzó en dos barcos mercantes y las llamas alcanzaron otras dos barcazas de madera en el puerto de Dayyer, situado en la sureña provincia de Bushehr.

La fuente indicó que los bomberos están trabajando para controlar el fuego y que por ahora se desconocen las causas del siniestro, según las declaraciones recogidas por la agencia Mehr.

El incendio se produce en medio de renovadas tensiones en el estrecho de Ormuz, donde ayer Estados Unidos comenzó la Operación Libertad para sacar de la zona a los buques atrapados por el bloqueo iraní.

Teherán respondió a la operación con ataques contra buques estadounidenses en una jornada en la que Emiratos Árabes sufrió varios ataques contra una planta petrolífera en Fuyaira y dijo además haber interceptado 15 misiles y cuatro drones, de lo que acusó a Irán.

Ormuz es objeto de un doble bloqueo por parte de Irán y de Estados Unidos.

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El país persa mantiene restringido el paso en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes del pasado 28 de febrero, mientras que EE.UU. intercepta cualquier barco que se dirija o salga de puertos iraníes.