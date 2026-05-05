Bruselas publica convocatorias para poner en marcha la alianza de drones con Ucrania

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, anunció la creación de esta alianza durante su discurso sobre el estado de la Unión Europea de 2025, en el que comunicó medidas para "hacer frente a la creciente amenaza de la guerra con drones", recordó en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

La alianza UE-Ucrania para los drones apoyará el desarrollo de tecnologías avanzadas de drones y de contramedidas contra estos aparatos aéreos no tripulados.

Según Bruselas, contribuirá a los esfuerzos europeos por crear una capacidad integral en materia de drones y contramedidas contra ellos, basándose en la hoja de ruta de la UE para mejorar su preparación en defensa para 2030 y en el plan de acción de la Comisión sobre la seguridad de los drones y cómo combatirlos.

En concreto, los miembros fundadores de la alianza se seleccionarán entre los solicitantes con experiencia en el ecosistema de drones de defensa de la UE y Ucrania.

Posteriormente, formarán el primer consejo de la alianza UE-Ucrania para los drones y desempeñarán un papel clave en la configuración de las actividades y prioridades de la misma, explicó la Comisión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se prevé que la alianza se ponga en marcha en los próximos meses. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 25 de mayo, concluyó la CE.