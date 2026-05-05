Cabo Verde quiere facilitar la evacuación aérea de posibles enfermos de hantavirus

"Dado que los países de origen de los pacientes han solicitado la posibilidad de evacuación, las autoridades sanitarias han manifestado su plena disposición a colaborar y están a la espera de una respuesta de las autoridades del Reino Unido y los Países Bajos para el envío, lo antes posible, de un avión ambulancia destinado a la evacuación de los pacientes a bordo", señaló en un comunicado el Ministerio de Salud.

En una comparecencia ante la prensa, la directora nacional de Salud, Ângela Gomes, destacó que, "según la evaluación médica realizada, no era necesario trasladar a los pacientes al hospital, ya que su estado clínico no lo justificaba".

De acuerdo con el comunicado, Gomes destacó que, "de ser necesario, esto dependerá de una nueva evaluación y solo se llevará a cabo con garantías de máxima seguridad sanitaria".

La directora reveló que "ya se han recogido muestras (de los enfermos a bordo)" y que "parte de los análisis se están llevando a cabo en Cabo Verde y otra parte en el Instituto Pasteur de Dakar (Senegal) con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

En otro comunicado difundido este martes, la OMS elevó de seis a siete las personas posiblemente afectadas por el brote, entre los que se encuentran tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves.

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Además, de estos siete casos, en dos de ellos ha sido confirmada la presencia del virus en el laboratorio y otros cinco son todavía sospechosos, detalló.

Según la OMS, 147 personas se encuentran a bordo del buque -incluyendo pasajeros y tripulación-, mientras la empresa operadora del MV Hondius, Oceanwide Expeditions, las cifró este lunes en 149, incluyendo 23 nacionalidades diferentes.

El grupo más numeroso son filipinos (38), seguidos de británicos (23), estadounidenses (17) y españoles (14). También hay un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco.

La compañía y la OMS confirmaron que tres pasajeros han fallecido hasta ahora -el citado matrimonio holandés y una mujer alemana- mientras dos miembros de la tripulación -británico y neerlandés- presentan "síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave" y "requieren atención médica urgente", según la operadora.

Aunque Oceanwide Expeditions aseguró que "por el momento, no se ha identificado a ninguna otra persona con síntomas", el Gobierno caboverdiano afirmó este lunes, que son tres, y no dos, las personas con síntomas en el navío, algo que también confirmó la OMS.

El crucero está contemplando la posibilidad de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife, en las islas Canarias (España), para proceder allí a nuevos exámenes médicos.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.