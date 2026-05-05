Comisario europeo de Energía dice que la UE se prepara ante posible escasez de queroseno

"Seguimos preparándonos para una situación en la que pueda haber problemas de seguridad de suministro, no estamos ahí aún pero puede ocurrir, especialmente en queroseno", dijo Jørgensen en declaraciones a los medios tras recibir en Bruselas al ministro moldavo de Energía, Dorin Junghietu.

"Esperamos no llegar ahí, pero nos estamos preparando (...), la esperanza no es una estrategia", añadió el socialdemócrata danés.

El comisario señaló que es "demasiado pronto para decir cuándo volveremos a una situación normal" y agregó que, aunque eso ocurra, "en el mejor escenario, la situación es muy seria" porque "algunos de los daños a infraestructuras energéticas en el golfo Pérsico, especialmente en Catar, tardarán "años en recuperarse".

"El mundo se enfrenta a lo que probablemente sea la crisis energética más grave de la historia, una que está poniendo a prueba la resiliencia de nuestras economías, nuestras sociedades y nuestras alianzas", dijo Jørgensen, quien elevó a 30.000 millones de euros el dinero extra gastado en comprar combustibles fósiles "sin recibir ningún suministro extra".

Además de mitigar la volatilidad a corto plazo, el comisario insistió en que a largo plazo la UE debe acelerar sus esfuerzos para "construir una resiliencia duradera mediante interconexiones más sólidas, una mayor diversificación, la expansión de las energías limpias y una integración más profunda del mercado".

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El alto funcionario comunitario concluyó que la "lección crucial" de la crisis de Ormuz es que "la dependencia energética no es sólo un asunto económico, sino también una vulnerabilidad estratégica".