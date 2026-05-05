Defensa antidrones, misiles y digitalización, prioridades de defensa de España este año

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, detalló en la inauguración de la jornada 'Seguridad y defensa global', organizada por Europa Press, que los programas de sostenimiento y modernización de plataformas aéreas y navales constituyen "una base fundamental" de las capacidades de las Fuerzas Armadas y, además, de los Eurofighter y los submarinos S-80, puso el acento en los cazaminas, los helicópteros NH-90 y el compromiso con la corbeta europea.

La secretaria de Estado recordó que en 2026 se ha iniciado un ambicioso plan de contratación con la industria de defensa y reiteró su compromiso de llegar este año también al 2 % del PIB en inversión en defensa para alcanzar las capacidades operativas con las que España se ha comprometido con la OTAN, no solo en gasto sino también en capacidades operativas.

España marcó distancia con Estados Unidos ante la exigencia del presidente Donald Trump a todos los países de la OTAN de elevar el gasto en defensa al 5 %, ante lo que España siempre consideró que no era necesario y se comprometió a una subida más razonable hasta el 2 %.

La respuesta estratégica de España pasa por reforzar de manera decidida sus capacidades operativas, consolidar la base tecnológica de defensa y orientar la inversión hacia capacidades críticas desde una visión de soberanía tecnológica y una doctrina de disuasión creíble, afirmó.

Para Valcarce, la autonomía estratégica ya no es una opción, sino una necesidad, razón por la cual -insistió- "le damos tanta importancia a las entregas de lo que defensa adquiere y al mantenimiento de todos los recursos con los que se cuenta".

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También incidió en la importancia de cooperar con los aliados europeos y atlánticos "reduciendo dependencias en ámbitos críticos".

"Nos encontramos ante una gran oportunidad de trasformar el incremento de la inversión en defensa en un salto cualitativo, en una inversión eficiente con un retorno tangible y es fundamental que eso lo entienda la sociedad española", advirtió.

El objetivo, según la secretaria de Estado, es "preservar la paz a través de una disuasión creíble y una cooperación sólida entre aliados".