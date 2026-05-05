El ex primer ministro lituano Paluckas renuncia a inmunidad ante acusaciones de corrupción

La fiscal general de Lituania, Nida Grunskiene, confirmó en un comunicado que el político socialdemócrata, cuyo partido ganó las últimas elecciones legislativas, está de acuerdo en que su inmunidad "sea levantada a través de un procedimiento simplificado", lo que permitirá presentar cargos contra él y su esposa.

La decisión de Paluckas se produjo después de que la fiscal hubiese apelado al Parlamento o Seimas para que retirase la inmunidad del ex primer ministro.

Según el comunicado, los investigadores han recabado pruebas de que Paluckas y su mujer, entre 2010 y 2024, usaron fondos de origen desconocido y emplearon transacciones ficticias para adquirir conjuntamente propiedades por valor de 344.578 euros, "a sabiendas de que este patrimonio no se podía haber adquirido con ingresos legales".

Paluckas fue investido primer ministro de Lituania el 21 de noviembre de 2024, como líder de una coalición tripartita formada por su Partido Socialdemócrata (LSDP), la centroizquierdista Unión de los Demócratas - Por Lituania (DVSL) y la polémica formación populista Amanecer del Nemunas (NA), cuyo jefe Remigijus Zemaitatis está siendo investigado por supuestos comentarios antisemitas.

La alianza se rompió el verano pasado, cuando el entonces primer ministro empezó a ser investigado por sus actividades empresariales, y en particular por un crédito subvencionado por el Estado recibido por una de las empresas cuando él ya era jefe de Gobierno.

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Ante la presión, Paluckas tuvo que dimitir del cargo de primer ministro y como jefe del LSDP.

A finales de agosto del año pasado le sustituyó la primera ministra actual del país báltico, su compañera de partido Inga Ruginiene, que formó una nueva coalición con el centroizquierdista Partido de los Verdes y los Agricultores Lituanos y con NA.

Antes de ser jefe de Gobierno, Paluckas ya había sido condenado por prevaricación cuando, como funcionario de la administración local de Vilna, supervisó un proceso de licitación irregular para contratar un servicio de desratización para la capital lituana.