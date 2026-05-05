El jefe de la diplomacia iraní visita China en medio de la crisis del estrecho de Ormuz

Araqchí se reunirá en Pekín con su homólogo chino, Wang Yi, para abordar las relaciones bilaterales, así como los acontecimientos regionales e internacionales, según un breve comunicado del Ministerio de Exteriores iraní.

Esta visita coincide con la escalada en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial y que se encuentra bajo bloqueo de Irán y Estados Unidos.

Washington llamó ayer a China y a otros países a que se unan a la operación Proyecto Libertad, que el Ejército estadounidense lanzó con la movilización de centenares de aeronaves, destructores y drones para facilitar el paso por el estrecho de las embarcaciones atrapadas a raíz del bloqueo iraní, lo que disparó las tensiones.

Ante ese escenario, Irán lanzó el lunes disparos de advertencia contra destructores estadounidenses en la región y también atacó la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira, en el este de Emiratos Árabes Unidos, después de que el Ministerio de Defensa emiratí anunciara que está interceptando misiles y aeronaves no tripuladas.

China es el principal socio comercial de Irán, el destino del 90 % de su crudo y uno de sus aliados más influyentes que ha condenado la guerra lanzada por EE. UU. e Israel contra el país persa el pasado 28 de febrero.