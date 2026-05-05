El jurado del Princesa de Comunicación busca un premiado ejemplar, con carrera y legado

Pese al amplio campo de disciplinas que comprende este galardón, al que optan cuarenta y ocho candidaturas de veinte nacionalidades, no hay "ninguna obligación de alternar" (entre comunicación y humanidades), sino que se trata "de elegir al mejor", según el presidente del jurado y director del Museo del Prado, Miguel Falomir.

Y si se dan tres años consecutivos que es de comunicación, pues "bienvenido sea, y si es de humanidades, también", dijo este martes.

En su segunda experiencia como presidente, Falomir señaló que en el jurado "no solo se discute, sino que se escucha mucho", y resulta muy importante el intercambio de ideas en torno a las candidaturas.

En el debate, según ha indicado "absolutamente en serio" la periodista mexicana y premio Princesa de Comunicación y Humanidades de 2018, Alma Guillermoprieto, sus miembros intentan no llevar "la pelota" hacia su lado.

"Hay años que, como dicen los políticos mexicanos, la caballada viene muy flaca. Y hay años que viene realmente grande y talentosa y bien alimentada, esos son los años que nos gustan mucho", apuntó Guillermoprieto sobre las candidaturas de 2026, "una buena selección en la que hay de todo".

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La autora de 'La Habana en un espejo' personalmente se inclina por distinguir a personas "que trabajen dentro de la ecuanimidad" en unos tiempos "tempestuosos" que, no obstante, pronto se convertirán en un "buen momento" para el ámbito del periodismo, dado que la misma fuerza que trae la inteligencia artificial "crea la necesidad de hechos verdaderos" y quienes los aportan, los profesionales de la información, hacen "más falta que nada".

En relación con las características del próximo premiado, Falomir también consideró importante "la vigencia, la pertinencia y la difusión" que aporte su labor.

Citó el ejemplo del filósofo coreano Byung-Chul Han, que no era "demasiado conocido" cuando fue distinguido en 2025, y que adquirió una evidente notoriedad tras ser premiado "porque tenía cosas que decir que llegaban a mucha gente".

La arqueóloga y gestora cultural española Isabel Izquierdo Peraile, que debuta como miembro del jurado, opinó que la relación de candidaturas es "maravillosa", y auguró un premiado "espectacular", en el que, a su juicio, deben concitarse la ejemplaridad, la proyección internacional, la trayectoria y su legado.

El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, se mostró partidario de conceder un premio individual, más que a un grupo o una institución, dado que concentra "más emociones", a la vez que defendió la necesidad de que el galardonado sea un firme defensor de la libertad de expresión y de información como valores que sustentan la democracia.

El Premio de Comunicación y Humanidades será el segundo de las ocho categorías de estos galardones españoles en fallarse este año, después de que la semana pasada se concediera el de las Artes a la cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith.

En las últimas ediciones, el galardón recayó también en la historietista, cineasta y pintora franco-iraní Marjane Satrapi (2024), el filósofo, escritor y profesor italiano Nuccio Ordine (2023); el periodista y escritor polaco Adam Michnik (2022); la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem (2021), la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), el Hay Festival of Literature & Arts (2020) y el Museo del Prado (2019).