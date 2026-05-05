El mercado laboral español supera los 22,1 millones de afiliados a la Seguridad Social

Es el tercer mayor aumento de un mes de abril desde que hay registros, según datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A su vez, el Ministerio de Trabajo detalló que el desempleo registrado oficialmente bajó en 62.668 personas ese mes, hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

En términos interanuales, la Seguridad Social ganó 517.192 afiliados, a un ritmo del 2,4 %; mientras que el desempleo bajó en 155.674 personas (-6,2 %).

En el caso de los extranjeros que trabajan en España, un país de 49,5 millones de habitantes, la Seguridad Social registra cerca de 3.250.000 cotizantes, después de sumar 251.000 el último año.

En términos de afiliación, por sexo, la evolución avanzó más entre las mujeres, con un aumento de 116.550, hasta los 10,48 millones; mientras que los hombres subieron en 107.134 afiliados, hasta los 11,61 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de la hostelería, el empleo aumentó prácticamente en todos los sectores. Actividades administrativas y comercio sumaron más de 13.000 afiliados cada uno.

También subió de forma considerable el empleo en el transporte y almacenamiento, con más de 12.000 afiliados en abril.

En cuanto a los empleados por cuenta propia (autónomos), el número de trabajadores llegó a 3.444.973 millones, 15.439 más.

El desempleo juvenil marcó su mínimo histórico, al bajar por primera vez por de las 170.000 personas, 19.284 personas menos respecto al mes de marzo.

"Marcamos récord mes tras mes, hemos roto la barrera de los 22 millones de afiliados, hay más de 10,4 millones de mujeres, más de 3,4 millones de autónomos y a todo ello se une que el empleo creado es de mayor calidad", sintetizó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en un comunicado.