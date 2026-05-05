El ministro de Exteriores israelí visita Alemania para reunirse con Merz

"Fortalecer los lazos con Alemania y mantener un diálogo constante con este país es fundamental para nuestra política exterior. Esto cobra especial importancia durante este periodo tan complejo. Nuestro objetivo es estrechar aún más nuestros lazos con Alemania, tanto en materia de seguridad como económica", detalló Saar en un comunicado.

Según el texto, está será la octava ocasión en la que Saar y Wadephul mantengan un encuentro en el último año.

También está previsto que el político israelí se reúna con la presidenta del Bundestag (Parlamento federal de Alemania), Julia Klöckner, y con el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, entre otros altos funcionarios del gobierno germano.

Además, Saar visitará también el emblemático Andén 17 de la estación de tren de Grünewald, en Berlín, desde donde fueron deportados miles de judíos berlineses a los guetos de Riga y de Varsovia, y a los campos de exterminio nazi.

El pasado 21 de abril, Italia y Alemania frenaron la posibilidad de cancelar el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Israel, negándose a imponer sanciones al gobierno de Benjamín Netanyahu por sus repetidas violaciones del derecho internacional en los territorios palestinos.