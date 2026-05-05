España cree que Europa debe dar un salto hacia su soberanía porque EEUU le invita a ello

Albares, que participó en el Ministerio en un acto por el '40 Aniversario de la Adhesión de España a las Comunidades Europeas y la próxima ampliación de la Unión Europea', dijo también que la situación mundial hace "importante que Europa asuma su papel de potencia mundial", en su caso para ofrecer al mundo un modelo alternativo al de otras superpotencias.

En una conversación con la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, en presencia de embajadores de varios países, Albares explicó que "ser soberano e independiente significa estar libre de coerción económica y militar" para garantizar que siga siendo la propia Europa la que decida con qué valores quiere vivir.

Y ahí, señaló, la ampliación de la UE "juega un papel importante", porque es necesario asegurar que la entrada de nuevos miembros "refuerza eso y no lo debilita".

Los países que aspiran a la adhesión deben ser conscientes, según el ministro, de que no están entrando solo en un mercado común sino en una "forma de ser y de estar en el mundo".

El titular de Exteriores advirtió de que Europa vive un momento en el que existe un "desafío abierto" a lo que la UE representa, tanto interior, "por la extrema derecha", como exterior.

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En este contexto, afirmó, los actuales estados miembros tienen que estar seguros de que los candidatos a la adhesión "entienden que la Unión Europea es ante todo valores, no es solo un mercado", y deben contar con mecanismos para asegurarse de que quien entra sabe que una vez dentro hay que seguir creyendo en ello.

En este sentido abogó por avanzar hacia la mayoría cualificada para poder ser eficaces a la hora de tomar decisiones que en ocasiones no pueden esperar, cuando la unanimidad se convierte en "una forma de secuestrar la voluntad mayoritariamente de la Unión Europea".

Por su parte, la comisaria europea de Ampliación defendió como "fundamental" que la UE sepa proteger sus valores cuando existen "adversarios", algunos de ellos "autócratas", que "quieren perjudicar a la Unión Europea".

Kos insistió en que la Unión no puede permitir la entrada de "caballos de Troya" que una vez dentro puedan causar una "implosión" que acabe con ella y declaró: "Si no reaccionamos rápidamente, los candidatos se verán influenciados por otras potencias y eso actuará en nuestra contra"; algo que, indicó, se está intentado hacer en Moldavia.