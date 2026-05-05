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05 de mayo de 2026 a la - 05:40

España descarta "completamente" participar en cualquier operación para reabrir Ormuz

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Madrid, 5 may (EFE).- El Gobierno español descartó este martes "completamente" participar en cualquier misión "de fuerza" en el estrecho de Ormuz o que pueda llevar a una escalada.

Por EFE

"En estos momentos no hay las más mínimas condiciones para una operación bajo bandera de Naciones Unidas", argumentó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Adujo que "no hay una solución militar" para la reapertura de Ormuz, sometido a un bloqueo doble, de Estados Unidos e Irán.

También señaló Albares que el Gobierno estadounidense no informó al español de la operación que emprendió este lunes para sacar de la zona a los buques varados por el bloqueo iraní ni tampoco a otros aliados, según las conversaciones que él ha mantenido.

En declaraciones a la televisión estatal (TVE) recogidas por EFE, el ministro español insistió en que el estrecho se tiene que reabrir de manera libre y gratuita y sin ningún tipo de canon, además de que tiene que cesar la guerra contra Irán comenzada por EE.UU e Israel, así como los ataques del régimen iraní contra otros países del golfo Pérsico.

Igualmente, dijo, Israel ha de poner fin a la invasión "ilegal" del Líbano.