España dice que no hay pruebas de la relación con Hamás del español detenido por Israel

"De los informes que yo tengo, nada es cierto, y si están tan seguros de ello, que pongan las pruebas encima de la mesa", dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista en la televisión estatal (TVE), recogida por EFE.

Y subrayó: "La información oficial que yo he solicitado lo niega rotundamente".

El jefe de la diplomacia española se refirió así a la situación de Abukeshek, que viajaba en la flotilla solidaria con Gaza cuando fue interceptada el jueves pasado en aguas internacionales por Israel, que detuvo a 175 ocupantes.

Las autoridades israelíes le atribuyen facilitar transferencias financieras al Hamás, mientras que su compañero brasileño Thiago Ávila, también detenido, está acusado de apoyar al grupo islamista.

Ambos vuelven a comparecer este en un tribunal de la localidad israelí de Ashkelon, y el juez decidirá si prorroga el arresto o los deja en libertad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Albares indicó que el cónsul de España está ya en los juzgados para asistir a Abukeshek, que está teniendo acceso a la defensa y se encuentra bien, "dentro de las terribles circunstancias".

Insistió en que ha transmitido varias veces a su colega israelí, Gideon Saar, que esta detención es "completamente ilegal" porque ningún agente de Israel tiene jurisdicción en aguas internacionales, y volvió a exigir su liberación inmediata.

"Nada es cierto", insistió Albares, sobre las acusaciones de Israel contra el activista propalestino. Aún en el caso de que fuera así, argumentó, "no se asalta un barco en aguas internacionales ni se detiene ilegalmente a alguien, hay cauces internacionales y legales".