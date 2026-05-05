España hace historia con 677 playas con bandera azul, 35 más que en 2025

La Comunidad Valenciana (este de España) mantiene su liderazgo con 151 banderas; le siguen Andalucía (sur), con 143; Galicia (noroeste), con 118; y Cataluña (noreste), con 101.

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España, publicó este martes los datos de 2026, edición en la que también se han concedido 111 banderas a puertos deportivos, nueve más que en 2025, y seis a embarcaciones turísticas.

A nivel mundial, este galardón está presente en 51 países, y España es el país con más distintivos para playas. De hecho el 15 % de las playas con bandera azul del mundo se encuentran en territorio español.

En el mundo solo 7 playas y 2 puertos deportivos mantienen la bandera de forma consecutiva desde 1987 y se encuentran en España: Alcalá de Xivert (playa El Carregador), Alicante (playa Sant Joan), Calpe (playa La Fossa), Cullera (playa Sant Antoni), El Campello (playa Carrer la Mar) y Gandía (playa Nord), todas ellas en la Comunidad Valenciana, así como Oleiros (playa Bastiagueiro), en Galicia; y el Club Náutico de Altea y Real Club Náutico Calpe, en Alicante (sureste).

"España nunca había conseguido resultados tan excelentes en el programa Bandera Azul", aseguró el presidente de Adeac, José Palacios Aguilar, quien subrayó que este éxito es, "una vez más", fruto de la colaboración de entidades municipales, autonómicas y estatales, puertos deportivos, empresas, universidades, fundaciones, asociaciones, turistas y ciudadanos.

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En España hay 4.027 playas marítimas y 1.737 zonas de baño incluidas en el censo de calidad de aguas de baño y en esta edición se han presentado 713 playas, de las que 677 han conseguido el premio, (el 95 %) lo que demuestra el alto nivel de las candidaturas presentadas.

Entre los municipios españoles con mayor número de banderas en 2026 destaca Sanxenxo (Pontevedra) -en el noroeste español-, con 21 distintivos, de los que 18 son de playas y 3 puertos deportivos.

Durante el acto, la secretaria de Estado de Turismo del Gobierno español, Rosario Sánchez, reconoció la labor de Adeac en el 40 aniversario de Bandera Azul y destacó que, "cuando todavía nadie hablaba de sostenibilidad ni de certificaciones ambientales, cuando los efectos del cambio climático no eran tan visibles y evidentes, desde Adeac ya tenían clara la importancia de preservar el planeta".

Sánchez calificó de "excelente" los objetivos perseguidos por este programa de banderas y que están "perfectamente alineados" con la Estrategia España Turismo 2030, con la que, señaló Sánchez, España aspira "a liderar la sostenibilidad del turismo a nivel mundial".