Informe que propugna recortes en audiovisual público genera rechazo y polémica en Francia

Publicado en la web de la Asamblea Nacional, el documento de 400 páginas firmado por Charles Alloncle, del partido Unión de la Derecha por la República, reúne 69 recomendaciones para reformar el sector audiovisual público francés, integrado por France Télévisions, Radio France, Arte France, France Médias Monde (France 24, RFI y TV5 Monde) y el Instituto Nacional del Audiovisual (INA).

Un documento que la presidenta de France Télévisions, Delphine Ernotte, calificó de "acusatorio" y basado en "insinuaciones y aproximaciones".

Se trata de una "oportunidad perdida", al pasar "lamentablemente por alto lo esencial", dijo el primer ministro, Sébastien Lecornu, aunque reconoció que "serán necesarias reformas", pero estas deben "responder a una visión". "Ni desmantelamiento ni inmovilismo", mantuvo.

"La única cuestión real es la de la visión de futuro", dijo Lecornu en un largo mensaje en sus redes sociales, en el que afirmó que ya se ha iniciado desde el otoño pasado un trabajo "sobre la gestión financiera" y que la exigencia de neutralidad del audiovisual público sigue siendo "total".

El macronista subrayó la necesidad de reflexionar sobre el lugar del audiovisual público "frente a las plataformas globales, la fragmentación de los usos, la desinformación y la concentración de los medios", ya que "reducir este debate a una oposición caricaturesca entre el rechazo de toda reforma y una privatización general, como piden algunos, no tiene ningún sentido", afirmó.

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El texto de la polémica fue adoptado por estrecho margen la semana pasada en el seno de la comisión de investigación parlamentaria sobre la "neutralidad" y la "financiación del audiovisual público", en una votación respaldada por la extrema derecha y la derecha.

Con el texto en la mano, el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, prometió que impulsaría "la privatización del audiovisual público" si llega al poder en 2027, cuando está previsto que se celebren elecciones presidenciales y legislativas.

Las críticas llegaron desde las filas de la izquierda y por diputados del bloque central, quienes acusaron al diputado Alloncle de querer debilitar a France Télévisions y Radio France.

Entre otros propuestas, Alloncle plantea la fusión de los canales France 2 y France 5 para crear una gran cadena generalista, así como la reducción en un tercio del presupuesto destinado a deportes en France Télévisions, lo que permitiría ahorrar cerca de 50 millones de euros anuales, según sus cálculos.

También propone la supresión de France 4, de la oferta digital France.tv Slash y de la emisora Mouv’.

El diputado aboga además por una reestructuración más amplia, que incluiría la fusión de Franceinfo y France 24 con el objetivo de crear un canal informativo nacional e internacional en lengua francesa.

Medidas que, en su conjunto, esperan generar un ahorro de 1.000 millones de euros anuales, con una fase de transición de tres años.

El informe propone además reforzar las obligaciones de neutralidad, incluyendo un deber de reserva más estricto para presentadores y responsables editoriales, especialmente en redes sociales.

Asimismo, quiere modificar el sistema de designación de los directivos del sector, que pasarían a ser nombrados por el jefe del Estado, previo dictamen parlamentario.

El informe es objeto desde el 2 de mayo pasado de una denuncia de una asociación anticorrupción por presuntas injerencias del grupo Lagardère.

Según la denuncia, el grupo controlado por el multimillonario Vincent Bolloré, propietario de un conglomerado mediático virado a la derecha, habría enviado a varios diputados listas de preguntas críticas con el audiovisual público antes de las audiencias en la comisión.