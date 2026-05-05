Kazajistán aspira a digitalizarse totalmente en los próximos tres años

"Nuestro objetivo es transformarnos en un Estado totalmente digital en un plazo de tres años", dijo durante la segunda reunión del Consejo para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial en la segunda ciudad del país, Almaty.

Recordó que la nación centroasiática ya ha creado la infraestructura institucional necesaria, pero ahora debe garantizar la implementación generalizada de la IA en todos los sectores de la economía.

Explicó que Kazajistán se enfrenta a la clásica "trampa de los ingresos medios", donde las fuentes tradicionales de crecimiento, como los recursos (petróleo, gas, uranio) y la mano de obra barata, están cerca de agotarse, mientras que las nuevas fuentes aún no se han desarrollado ni puesto en marcha por completo.

La inteligencia artificial está propiciando la concentración de capital y tecnología en manos de países más desarrollados tecnológicamente, creando una brecha que debe ser superada lo antes posible.

"Esto es una señal para Kazajistán", enfatizó.

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En base a datos del Banco Mundial, Tokáyev señaló que la economía digital ya representa más del 15% del PIB mundial, por lo que ordenó al Gobierno la tarea de transformar el país en un centro digital.

"Debemos estar preparados para brindar a la comunidad tecnológica internacional lo que actualmente está en déficit: estabilidad institucional, previsibilidad jurisdiccional e infraestructura digital fiable", recalcó.

Señaló que con el fin de hacer Kazajistán más atractivo como centro regional digital y atraer especialistas, se tomó la decisión de simplificar y digitalizar totalmente los procedimientos migratorios.

Entre las iniciativas citó la implementación de las "visas doradas", que otorgan residencias a largo plazo, así como paquetes integrales de beneficios con importantes exenciones fiscales y alivio de trámites administrativos excesivos.

Los titulares de la Visa Dorada y sus familiares tendrán acceso sin restricciones a educación y atención médica de calidad, al mismo nivel que los ciudadanos kazajos.