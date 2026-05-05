Kiev acusa a Egipto de ignorar sus advertencias y aceptar trigo "robado" por Rusia

"Pese a las repetidas advertencias, al barco ASOMATOS le ha sido permitido descargar 26,9 toneladas de trigo ucraniano robado. Este es el cuarto caso de grano ruso blanqueado en puertos egipcios desde abril", escribió en la red social X Sibiga.

El ministro ucraniano dijo que la Fiscalía ucraniana había pedido al Ministerio de Justicia egipcio asistencia legal para impedir la descarga de una mercancía que Ucrania califica de "ilegal".

El cargamento fue exportado a través de la ocupada península de Crimea por la empresa Agro-Frigat, sancionada por Ucrania por comercializar productos agrícolas de zonas bajo control ruso.

"Ucrania es un país que ha desempeñado el papel de garante fiable de la seguridad alimentaria de Egipto durante muchos años, y no entendemos por qué nuestros socios egipcios nos lo pagan continuando con la aceptación de grano ucraniano robado", agregó Sibiga.

El ministro pidió que los "bienes robados de territorios ocupados" se incauten en vez de aceptarse.

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Ucrania afirma que el comercio con cereales y otros productos agrícolas de los territorios ocupados constituye una violación del derecho internacional, y pide a los países que considera socios que lo impidan.

Kiev ya envío recientemente mensajes similares a los transmitidos hoy a Egipto por Sibiga al Gobierno de Israel.

Un importador privado israelí acabó renunciando a un cargamento de grano de supuesto origen en territorio ucraniano ocupado por Rusia, si bien el Gobierno de Israel dijo que Kiev no había presentado suficientes pruebas para demostrar la procedencia de la mercancía y que estuviera justificada la intervención de las autoridades.