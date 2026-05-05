La pareja del español retenido en Israel llama a la movilización para lograr su liberación

En declaraciones a los medios de comunicación en Madrid junto a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau -quien declaraba este martes en la Audiencia Nacional tras denunciar al Estado de Israel ante la Fiscalía- Issa aseguró que tanto su compañero como Ávila han sido víctimas de "tortura" por parte del ejército israelí y que su detención en aguas internacionales fue "totalmente ilegal".

Una situación de ilegalidad que, dijo, también se da con su detención actual en Ashkelón (sur de Israel) y que al menos se prolongará por otro seis días, tras la decisión del Tribunal de Magistrados de esa ciudad conocida hoy.

Abukeshek está en huelga de hambre desde el momento de su detención y su pareja llamó a una gran movilización para exigir su libertad y la de Ávila.

Asimismo denunció que las autoridades israelíes no permiten al activista mantener contacto con su familia, sino que solo puede hablar con su abogado y con el cónsul de España en Tel Aviv, que le ha visitado en varias ocasiones.

Esta nueva flotilla de Global Sumud, que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria, fue detenida en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia con cerca de 175 activistas de diferentes nacionalidades, que pasaron más de un día retenidos en un barco israelí en el mar y luego fueron llevados a Creta.