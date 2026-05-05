La Policía israelí pide seis días más de detención para los activistas de la Flotilla

Según informó a EFE su abogada, Hadeel Abu Salih, del grupo legal Adalah, esta es la petición que presentó al juez del tribunal de Ashkelón, sur de Israel, que deberá decidir sobre dicha prórroga o su puesta en libertad durante una vista que se celebrará a lo largo de la mañana de este martes.

Ambos fueron arrestados el pasado jueves junto a otros 170 activistas cuando el Ejército israelí interceptó la mitad de los barcos de la Flotilla Global Sumud a unos 100 kilómetros al oeste de la isla griega de Creta, en aguas internacionales.

La Marina israelí desembarcó luego en las costas griegas a todos los activistas menos a estos dos, a los que el Gobierno israelí acusó de tener vínculos con el terrorismo y que fueron trasladados a territorio israelí.

El pasado domingo, fueron conducidos ante un juez que extendió su arresto dos días más -la policía pedía cuatro- y ahora otro magistrado tendrá que decidir si alargarlo de nuevo o ponerlos en libertad, al no encontrar suficientes indicios criminales de las pesquisas que está llevando a cabo la policía.

Los dos llevan en huelga de hambre desde su detención y están siendo interrogados por los agentes israelíes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según su abogada, se les está preguntando por posibles vínculos con el grupo islamista palestino Hamás -considerado terrorista por Israel-, que ellos están negando.

"Están siendo interrogados por su presunta afiliación a una organización terrorista que ayuda al enemigo durante la guerra, por tener alguna conexión con un agente extranjero o por prestar servicios a una organización terrorista, todo ello relacionado con su actividad en las flotillas", dijo Abu Salih a los periodistas antes de la vista.

Y destacó que cuando fue interceptada la Flotilla, que pretendía romper el bloqueo naval israelí en aguas de la Franja de Gaza, los barcos se dirigían a Grecia y estaban a más de 1.000 kilómetros de la Franja palestina, por lo que la considera una "detención ilegal".

Según la letrada, el brasileño Ávila denunció haber sido sometido a repetidos interrogatorios de hasta ocho horas de duración, en los que -según su versión- le amenazaron diciendo que sería "asesinado" o "pasaría 100 años en prisión", y le mantienen con la luz encendida durante las 24 horas del día.

Diversos colectivos pro derechos humanos y el propio Gobierno español han calificado su arresto y el de Saif por las autoridades israelíes de "secuestro".