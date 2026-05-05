La UE condena los ataques "no provocados" de Irán contra Emiratos y Omán

"Instamos a Irán a que cese de inmediato estas acciones, que constituyen una flagrante violación del derecho internacional, y a que respete la soberanía y la integridad territorial de los países de la región", agregó la diplomacia europea en un comunicado.

El Servicio de Acción Exterior de la UE añadió que "la seguridad en Europa y en el Golfo está interrelacionada" y aseguró que el bloque comunitario "seguirá colaborando con sus socios en la región para contribuir a la desescalada y a la estabilidad regional".

"Estamos preparados para contribuir a todos los esfuerzos diplomáticos destinados a reducir las tensiones y lograr una solución duradera que ponga fin a las hostilidades, impida que Irán adquiera un arma nuclear y ponga término a sus actividades desestabilizadoras", agregó el servicio que dirige la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas.