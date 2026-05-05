Macron condena ataques "injustificados e inaceptables" de Irán a Emiratos Árabes Unidos

Macron reiteró su respaldo a sus aliados emiratíes y aseguró que Francia continuará apoyando la defensa de su territorio, como lo ha hecho desde el inicio del conflicto que iniciaron Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Asimismo, el jefe de Estado francés subrayó que "una solución duradera pasa por la reapertura del estrecho de Ormuz a la libre circulación marítima, así como por la consecución de un acuerdo sólido que proporcione garantías de seguridad necesarias a los países de la región".

En este sentido, Macron insistió en la necesidad de abordar las "amenazas" planteadas por Irán, especialmente en los ámbitos nuclear y balístico, así como sus actividades de "desestabilización" regional en Oriente Medio.

El Ministerio de Defensa emiratí aseguró el lunes haber interceptado 15 misiles y cuatro drones lanzados desde Irán, los primeros ataques en territorio emiratí desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 8 de abril.

Según las autoridades, uno de los drones impactó en una instalación petrolera de la localidad oriental de Fuyaira, provocando un "gran incendio" que hirió a tres trabajadores indios del centro.