Marruecos invertirá 500 millones de euros para poder almacenar un 50% más de combustibles

Las capacidades actuales se situaron en 3,2 millones de metros cúbicos en 2025, según explicó la ministra marroquí de Transición Energética, Leila Benali, en una comparecencia este lunes ante la Cámara de Representantes (baja), que apuntó que las inversiones en este ámbito aumentaron un 30 % en los pasados tres años.

La ministra afirmó que "está previsto aumentar las capacidades de almacenamiento en más de 1,5 millones de metros cúbicos de cara a 2030, con una inversión estimada de 6.000 millones de dirhams a partir de 2026".

Benali señaló que esta decisión forma parte de una serie de medidas destinadas a aumentar las reservas energéticas del país.

Entre otras medidas figura el uso de los depósitos de la refinería SAMIR, situada en la ciudad costera de Mohamedia (a unos 25 kilómetros al sur de Rabat) y que detuvo su producción en 2015 por problemas financieros.

Según explicó la ministra, el análisis de las necesidades del país indica que las reservas actuales son suficientes para gasóleo, gasolina y fuel, incluyendo 800.000 metros cúbicos de capacidad ya utilizada de estas instalaciones en 2023.

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No obstante, la responsable precisó que las principales necesidades se concentran en el gas butano y el combustible de aviación y apuntó que se prevén nuevos proyectos de almacenamiento que añadirán 400.000 metros cúbicos para gas butano y 100.000 metros cúbicos para carburante de aviación de cara a 2030.

Otra de las medidas tiene que ver con la redistribución territorial de las inversiones, tras constatarse que el 80 % de la capacidad de almacenamiento se concentra en el eje Casablanca-Settat y Tánger-Tetuán.

Benali subrayó que se impulsan nuevos proyectos como el megapuerto Nador West Med, situado cerca de la ciudad norteafricana española de Melilla y que entrará en servicio a partir del cuarto trimestre de este año, para convertirse en "un polo estratégico para los hidrocarburos y el almacenamiento de gas natural".

Según datos de abril sobre los stocks estratégicos, Marruecos dispone de 51 días de reservas de diésel, 55 días de gasolina y tiene asegurados gas y carbón hasta junio.

Marruecos, que importa casi un 94 % de su energía, aspira a que más del 52 % de su energía sea limpia en 2030. Actualmente, la capacidad instalada en energías renovables en el país alcanzó un 45 % en 2025.