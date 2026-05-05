Ministerio de Sanidad español: escala del crucero se decidirá según datos epidemiológicos

"En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud", aseguró el organismo en redes sociales.

Poco antes la OMS afirmó que se planea que el crucero, con 147 personas a bordo y atracado en Cabo Verde, se dirija a las islas Canarias, archipiélago español situado en el Atlántico.

"Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado", declaró la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Según la OMS, España llevará a cabo "una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, comentó este martes a los periodistas que España no se negará a asistir en las islas al crucero, porque lo considera su obligación humanitaria, hay españoles a bordo y los hospitales de ese archipiélago "están preparados".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Tengamos tranquilidad y confianza en nuestro sistema sanitario. Todo se hará bajo la guía de la Organización Mundial de la Salud", señaló Pestana.

La OMS ha elevado a siete las personas afectadas por este brote de hantavirus, un tipo de virus que suele transmitirse de las ratas a las personas por el contacto directo con los roedores o sus excrementos. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, están los de las tres personas que han fallecido.

La empresa que fleta el crucero, Oceanwide Expeditions, ha precisado que a bordo del MV Hondius hay ciudadanos de 23 nacionalidades, entre pasajeros y tripulantes. El grupo más numeroso es el de filipinos, con 38; seguido por los británicos, con 23; los estadounidenses, con 17; y los españoles, con 14.