OMS confirma que coordina con España que crucero con hantavirus se dirija a Islas Canarias

"Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado, llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo", dijo la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Explicó que ahora la máxima prioridad es evacuar médicamente a dos personas que se encuentran enfermas en el crucero (una con síntomas leves y la otra con síntomas más agudos) y aclaró que, aunque se ha hablado de una tercera persona sintomática a bordo, ésta se encuentra "bien y saludable".

"El plan que se está preparando en estos momentos ya está en marcha. El plan actual es que el barco continúe su ruta hacia las Islas Canarias", indicó Van Kerkhove, tras señalar que, aparte de los citados, "no hay otros pacientes sintomáticos" a bordo.

"Así que, una vez que las dos personas enfermas a bordo sean evacuadas por motivos médicos, el barco podrá partir", aclaró.

Aunque "no se hable de ello, cada año hay miles de infecciones" por hantavirus en el mundo, recordó la experta, quien durante la pandemia de la covid-19 dirigió una célula técnica creada para afrontar esa emergencia global.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Insistió en que el reservorio del hantavirus son los roedores y que solo en casos de contacto "muy cercano" entre personas puede ocurrir una transmisión.