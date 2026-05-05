Restablecen el internet móvil en Moscú tras cortes en vísperas del Día de la Victoria

"Se ha restablecido el acceso a internet móvil en Moscú. Los cortes temporales de internet móvil por motivos de seguridad en Moscú han finalizado y los operadores están restableciendo el acceso a los recursos de internet", informó el Ministerio en las redes sociales.

Sin embargo, los usuarios de la red social VK (el Facebook ruso) se quejan de que el internet móvil sigue cortado en otras regiones.

"Claro, pobrecitos, los moscovitas sin internet, y a las regiones que les den", dice uno de los comentarios bajo las publicaciones de la página oficial del Ministerio de Desarrollo Digital. Otro comentario especifica que en ciudades como Kaluga, a unos 200 kilómetros de la capital, los cortes continúan.

Esta vez el radio que ocupó la zona de bloqueo de red en la ciudad de Moscú fue mucho mayor al que tuvo lugar en marzo, que se prolongó durante casi tres semanas y causó un gran descontento entre sus habitantes.

Tampoco fueron accesibles las páginas y aplicaciones que forman parte de las 'listas blancas' creadas por el gobierno, donde están incluidas aquellas empresas y recursos aprobados por el Kremlin, pero ningún servicio occidental.

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Al respecto, el Ministerio de Desarrollo Digital señaló hoy, citado por TASS, de que podría poner ya en marcha dichas 'listas blancas', donde se incluyen aplicaciones como servicios bancarios, taxis, mapas, y demás programas que se han vuelto de uso cotidiano para una metrópoli.

A diferencia del internet móvil, la red de telefonía para llamadas y la red de internet doméstica sí funcionan.

El lunes las empresas de telefonía móvil advirtieron a sus clientes a través de SMS que se prevén cortes de internet entre el 5 y el 9 de mayo en la ciudad de Moscú, coincidiendo con las celebraciones del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi.

A su vez, la compañía MTS llamó la atención de que los cortes también podrían extenderse a la región de Moscú, que rodea la capital rusa.

Las autoridades rusas señalan que los cortes se deben a medidas de seguridad ante la amenaza de un posible atentado por parte de Ucrania durante el desfile militar el 9 de mayo en la Plaza Roja, que este año se caracterizará por la ausencia de armamento pesado por primera vez desde 2007.

Por su parte, las empresas de telefonía renunciaron a asumir responsabilidad por las interrupciones de sus servicios, pues es el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) el que impone las restricciones a exigencia del jefe de Estado, según una ley promulgada hace unos dos meses.