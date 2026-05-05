Tailandia cancela un acuerdo con Camboya sobre exploración energética marítima

La cancelación del acuerdo, conocido como MOU44, fue una promesa electoral de Anutin de cara a las elecciones celebradas en febrero, en las que se impuso el partido que lidera, y se produce tras dos rondas de conflicto armado el año pasado entre los dos países vecinos.

"La cancelación del acuerdo no está relacionada con el conflicto fronterizo con Camboya, sino que forma parte de mi política. Han pasado 25 años y no ha habido ningún progreso", afirmó a los medios el dirigente tailandés tras una reunión con sus ministros.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Camboya, Prak Sokhonn, lamentó la cancelación "unilateral" del pacto y adelantó que iniciará un mecanismo de conciliación en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Este acuerdo buscaba desarrollar un marco que permitiera resolver las disputas marítimas en partes del Golfo de Tailandia donde se superponen las reivindicaciones de Tailandia y Camboya y explorar conjuntamente las reservas de hidrocarburos bajo el fondo marino.

A pesar de las múltiples rondas de reuniones, el pacto se ha visto obstaculizado por la inestabilidad política en Tailandia y las intermitentes disputas entre los países vecinos, incluidas las registradas en julio y diciembre de 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos últimos enfrentamientos en varios puntos de la frontera de casi 820 kilómetros entre ambos países dejaron más de 150 muertos y miles de desplazados y provocaron que se avivara el sentimiento nacionalista en ambas naciones.

Anutin, quien convocó elecciones anticipadas tras llegar al cargo en septiembre de 2025, logró mantenerse en el poder tras una campaña electoral en la que apeló al patriotismo, mientras ambos países se acusan mutuamente de empezar los enfrentamientos.