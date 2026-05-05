Taiwán espera llegada de buque con 2 millones de barriles de crudo desde estrecho de Ormuz

En declaraciones recogidas por este medio, el presidente de Formosa Petrochemical Corporation (FPCC), Lin Keh-yen, confirmó la inminente llegada a Taiwán del FPMC C Lord, un superpetrolero operado por Formosa Plastics Marine Corp. que transporta crudo desde Arabia Saudí.
El buque atravesó el estrecho de Ormuz a mediados de abril, después de que Irán reabriera temporalmente esta vía estratégica, señaló Lin.
Según el directivo, la tasa de utilización de las refinerías de FPCC cayó al 43 % en abril, debido a que varios envíos de crudo programados no llegaron a su destino como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.
No obstante, la compañía confía en que esa tasa supere el 60 % en mayo y rebase el 80 % en junio, impulsada por suministros procedentes de fuera del Golfo Pérsico, incluidos envíos desde el mar Rojo, el golfo de Omán, el Mediterráneo y África occidental.
Cerca del 70 % del crudo que importó Taiwán en 2025 procedía de Oriente Medio, con Arabia Saudí (28,9 %), Kuwait (13,6 %) y Emiratos Árabes Unidos (11,9 %) como principales proveedores, según cifras oficiales.
Esta dependencia acentúa la vulnerabilidad de la isla ante posibles interrupciones del suministro derivadas del conflicto en la región o de un eventual bloqueo marítimo por parte de China, que considera a Taiwán -gobernada de forma autónoma desde 1949- como una "parte inalienable" de su territorio.