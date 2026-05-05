Treinta heridos en el este de Alemania por un choque entre un tranvía y un autobús urbano

Las causas de la colisión, que hizo descarrilar al tranvía en una curva y lanzó a varios pasajeros contra las paredes de los dos vehículos, todavía se desconocen, de acuerdo con el comunicado.

"Cinco heridos tuvieron que ser transportados a hospitales para ser atendidos. Otras 25 personas sufrieron heridas leves pero pudieron ser atendidas in situ y marcharse por su propio pie", explicaron los bomberos.

Entre los afectados se hallan asimismo los dos conductores, que tuvieron que recibir también apoyo psicológico.

Las operaciones de rescate, en las que participaron unos 90 bomberos, han concluido, pero la zona del accidente seguirá cerrada al tráfico durante varias horas por la necesidad de levantar el tranvía y devolverlo a las vías.