Ucrania reafirma su oferta de alto el fuego indefinido a partir de la medianoche

"Si el alto el fuego anunciado por el presidente recibe una respuesta recíproca, continuaremos cumpliéndolo. Y nos dará al menos una pequeña chispa de esperanza para lograr una paz duradera", escribió en X Budánov.
El jefe de gabinete de Zelenski agregó que Rusia debe demostrar al responder a la oferta de Zelenski ahora si "la vida humana tiene el menor valor para ellos".
El presidente ucraniano propuso la víspera un alto el fuego a partir de esta medianoche si los rusos también bajan las armas en respuesta a la tregua unilateral declarada por Moscú para el 8 y el 9 de mayo.
El Kremlin declaró esa tregua con motivo de la conmemoración en Rusia el 9 de mayo de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.
Budánov dijo en su mensaje que, a diferencia de la tregua unilateral rusa, la que propone Ucrania "no está ligada a ninguna fecha específica" relacionada con "dogmas ideológicos" y tiene como objetivo "salvar vidas humanas".
"Al dar este paso, el presidente de Ucrania ha demostrado su compromiso con la paz al mundo entero", escribió, y agregó que los ucranianos siguen con atención los movimientos de los rusos y están preparados para cualquier escenario.