Un juez israelí prorroga seis días más la detención de los activistas de la Flotilla

Los dos activistas, los únicos que fueron trasladados a Israel de los 175 que fueron interceptados por su Ejército en aguas internacionales, llevan desde su arresto el pasado jueves en huelga de hambre y este martes comparecieron por segunda vez en un tribunal de la ciudad costera israelí de Ashkelón, donde permanecen en un centro de detención.

Ambos permanecieron durante las audiencias dentro de un cubículo de cristal con entre cinco y seis policías custodiándolos en ese pequeño espacio, lo que hacía difícil verles, especialmente a Ávila.

Abukeshek presentaba un semblante cansado y pidió agua durante la vista, momento en el que el juez la dio por terminada. A sus audiencias acudieron representantes de las embajadas de España y Brasil en Tel Aviv.

En la vista, que se celebró por separado, sus abogadas defendieron que su detención fue ilegal al ser ciudadanos extranjeros capturados en aguas internacionales, y que Israel no tiene la competencia de juzgar algunos de los delitos que les achacan.

Se trata de la primera vez que se atribuye a unos participantes en una flotilla con rumbo a la Franja de Gaza delitos penales relacionados con terrorismo, ya que a los de las anteriores ediciones se les abrió únicamente un expediente administrativo migratorio para expulsarles de Israel.

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Tras escuchar a sus abogadas y a un representante del Shib Bet (servicio de inteligencia interior) presentes en las vistas, que se extendieron media hora en el caso de Ávila y diez minutos en el de Abukeshek, el juez accedió a la petición de dicho representante de extender seis días la detención.

Y lo hizo, según relató su abogada, al entender que hay indicios contra ellos, que se trata de una causa compleja y que, de dejarlos libres, existe riesgo de interferencia en la investigación.

Tras la audiencia, la letrada Hadeel Abu Saleh explicó que dichos delitos, de los que aún no se conocen los detalles factuales, son los mismos que se expusieron en la vista del pasado domingo, en la que otro juez ya extendió dos días su detención policial.

Se trata de los de colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenecer a una organización terrorista y prestarle servicios, y transferir bienes para una organización terrorista.

"Es una forma de criminalizar cualquier intento de romper el bloqueo ilegal que Israel está aplicando a la población civil", opinó la letrada.

Según la abogada, durante los interrogatorios policiales se les ha preguntado por la actividad de la Flotilla Global Sumud y también sobre posibles vínculos de los detenidos con el grupo islamista palestino Hamás, considerado terrorista por Israel, que ellos han negado.

La defensa, que ha denunciado maltrato psicológico en el centro de detención con celdas frías y técnicas de privación de sueño, anunció que presentará este mismo martes un recurso a la medida ante el tribunal de la ciudad israelí de Bersheeva, que podría decidir en el mismo día si aceptarlo o no.