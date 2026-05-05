Un migrante norteafricano muere ahogado al caer a un canal en Venecia

El cuerpo del joven fue hallado esta mañana en Venecia por los buzos del Cuerpo de Bomberos y los Carabineros.

El migrante cayó al agua y dos turistas polacos, al oír los gritos de ayuda, se acercaron para intentar salvarlo, pero no consiguieron alcanzarle y el joven desapareció bajo el agua.

Los transeúntes y los turistas avisaron a los Carabineros que rastrearon el canal y recuperaron el cadáver y tras un primer examen del cuerpo no se observaron signos de golpes ni de violencia.

El hombre, vestido pero sin documentos, fue identificado como un ciudadano del norte de África, de unos 25 años, que probablemente resbaló al agua o cayó tras perder el equilibrio, añaden los medios.

Los carabineros están investigando la dinámica exacta del suceso: se han recuperado las imágenes grabadas por la cámara del cuartel de la Guardia de Finanzas de Campo San Polo que se encuentra cerca al lugar del suceso.