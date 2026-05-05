Un tribunal israelí prorroga seis días la detención del activista brasileño Thiago Ávila

El juez decidió extender su privación de libertad durante seis días más, después de haber sufrido otra prórroga de su arresto el pasado domingo, debido a que se trata de una "investigación complicada", con base para continuar las pesquisas, pero que también enfrenta "interferencias y destrucción de pruebas", según dijo a EFE una abogada del centro legal Adalah.
Ese centro, que representa en Israel a Ávila y al activista palestino-español Saif Abukeshek -también detenido en la flotilla y acusado de delitos de terrorismo-, informó de que la vista del brasileño duró aproximadamente media hora y que había sido un representante del Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí) quien había solicitado la nueva prórroga de seis días.
La vista para el activista palestino-español se celebró inmediatamente después en el mismo tribunal de Ashkelón, ciudad costera al sur de Israel, y se prevé que la decisión sobre su prórroga de arresto o puesta en libertad se produzca en los próximos minutos.
Abukeshek y Ávila fueron arrestados el pasado jueves junto otros 170 activistas cuando el Ejército israelí interceptó la mitad de los barcos de la Flotilla Global Sumud a unos 100 kilómetros al oeste de la isla griega de Creta, en aguas internacionales, pero en el caso de estos dos, Israel decidió enviarlos a su territorio para ser juzgados.
Los dos llevan en huelga de hambre desde su detención y están siendo interrogados por los agentes israelíes.
Según una de sus abogadas, Hadeel Abu Salih, recientemente se les ha preguntado por posibles vínculos con el grupo islamista palestino Hamás -considerado terrorista por Israel-, que ellos están negando.
"Están siendo interrogados por su presunta afiliación a una organización terrorista que ayuda al enemigo durante la guerra, por tener alguna conexión con un agente extranjero o por prestar servicios a una organización terrorista, todo ello relacionado con su actividad en las flotillas", dijo Abu Salih a los periodistas antes de la vista.
Y destacó que cuando fue interceptada la Flotilla, que pretendía romper el bloqueo naval israelí en aguas de la Franja de Gaza, se dirigía a Grecia y estaba a más de 1.000 kilómetros de la devastada Franja, por lo que la considera una "detención ilegal".
Según la letrada, Ávila denunció haber sido sometido a repetidos interrogatorios de hasta ocho horas de duración, en los que según su versión le amenazaron diciendo que sería "asesinado" o "pasaría 100 años en prisión", y le mantienen con la luz encendida de su celda durante las 24 horas del día.
Diversos colectivos pro derechos humanos y el propio Gobierno español calificaron de "secuestro" estos arrestos por parte de las autoridades israelíes.
"No se asalta un barco en aguas internacionales ni se detiene ilegalmente a alguien, hay cauces internacionales y legales", dijo este martes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista en la televisión estatal (TVE), recogida por EFE.