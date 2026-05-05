Una ONG denuncia a LinkedIn por supeditar a un pago el acceso a datos personales

"La denuncia ha sido presentada en nombre de un usuario de LinkedIn ante la Autoridad de Protección de Datos de Austria", informó en un comunicado la ONG fundada por el jurista y activista austríaco Max Schrems.

Según Noyb, la red social propiedad de Microsoft alega motivos de protección de datos para no atender las solicitudes de acceso y, al mismo tiempo, ofrece la lista completa de visitas al perfil exclusivamente a los usuarios de la modalidad "premium".

La ONG, cuyo nombre es el acrónimo de 'None of your business' (No es asunto tuyo), sostiene que esta práctica infringe el artículo 15 del RGPD, que garantiza el derecho de acceso gratuito a los datos personales.

Por su parte, LinkedIn ha rechazado la acusación.

"Cumplimos con el artículo 15 del RGPD al revelar la información pertinente en nuestras políticas de privacidad", declaró un portavoz de la red social a la agencia austríaca APA.

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La empresa aseguró que además es falso que solo los usuarios de pago puedan conocer quién ha visitado su perfil.

En su comunicado, noyb exige que LinkedIn responda íntegramente a la solicitud de acceso del usuario afectado y propone la imposición de una multa para evitar futuras infracciones.

Por otro lado, la organización cuestiona la legalidad del seguimiento de visitantes en la plataforma, señalando que la empresa podría estar operando sin el consentimiento explícito requerido para dicho rastreo.

Noyb y su fundador, Schrems, llevan años luchando con ofensivas legales contra gigantes tecnológicos para garantizar el cumplimiento de la privacidad de los usuarios en el ámbito digital.