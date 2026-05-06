El avión con pacientes de hantavirus espera en Canarias otra aeronave tras fallo eléctrico

El avión llegó a la isla canaria después de que Marruecos no le permitiera parar en su territorio. Al hacer la escala, el médico del avión informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte asistencial de un paciente, informaron fuentes del Ministerio español de Sanidad.

El aparato, que permanece en el interior del avión con soporte eléctrico del aeropuerto, no representa peligro alguno para la salud pública, aseguran las fuentes.

Hasta la llegada de una nueva aeronave y la resolución de la situación, el avión ambulancia permanecerá en la pista del aeródromo.

El avión había partido del aeropuerto internacional Praia y tiene como destino la ciudad de Ámsterdam.

El MV Hondius, por su parte, zarpó hoy desde Cabo Verde y se dirige hacia la isla española de Tenerife, también en las islas Canarias, a donde está previsto que llegue el sábado para que sus actuales pasajeros y tripulantes, que ya no tienen síntomas, sean evacuados a sus países de origen.