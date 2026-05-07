Alauda Ruiz de Azúa celebra "el riesgo" de las películas nominadas a los Platino

'Los domingos' está nominada a mejor película junto a la también española 'Sirât', la coproducción entre México y Venezuela 'Aún es de noche en Caracas', la argentina 'Belén' -que junto a la cinta de Ruiz de Azúa lidera el número de nominaciones, con 11 cada una- y la brasileña 'El agente secreto'.

En una entrevista con EFE, Ruiz de Azúa destaca que estas películas "no solo son diferentes entre sí, sino que hay propuestas bastante arriesgadas por el enfoque del tema, la propuesta formal, el tono...".

"Personalmente, creo que es un buen síntoma que haya un entorno donde exista el riesgo", añade, un riesgo que, en el caso de 'Los domingos' y de otros filmes nominados, "el público lo ha recibido muy bien".

El equipo de 'Los domingos' se encuentra muy ilusionado por celebrar "nuestro cine y todo lo que está pasando con la película", que no ha dejado de cosechar éxitos desde que el pasado septiembre ganara la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián y que se ha estrenado ya en mercados americanos como México y Puerto Rico.

Para Ruiz de Azúa, el filme aborda "cosas universales, como la familia y cómo pueden condicionar los afectos a una edad determinada, y eso hace que, a través de esa emoción, la película viaje muy bien".

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Además, resalta que la religión está muy presente en Iberoamérica, y eso es "un plus" para que la cinta alcance a este público.

En este sentido, explica que le han llegado "mensajes" de los países donde se ha estrenado 'Los domingos' que "hablan mucho" de "la delicadeza" con la que se trata al espectador: "Independientemente de que es una película que genera diversas lecturas e interpretaciones, se valora mucho que el viaje [del espectador] sea delicado, que no empuje, que dé margen".

La realizadora vasca está nominada a mejor dirección y mejor guion en unos premios cuyas categorías principales se conocerán el sábado en una gala que se celebrará en la Riviera Maya mexicana.

Preguntada por el estado actual del cine iberoamericano, Ruiz de Azúa cree que la posibilidad de que los países colaboren entre sí "está muy viva": "Hay muchísimos puentes y muchísimas coproducciones. Es algo para estar felices".

En la actualidad, Ruiz de Azúa se está documentando para escribir una serie con Eduard Sola (coguionista de su serie 'Querer' y que estuvo nominado al Platino el año pasado por el guion de 'Casa en llamas') que "va a intentar explorar el universo de las plataformas similares a OnlyFans".