Amgen invertirá 300 millones de dólares en expansión en planta farmacéutica en Puerto Rico

"Amgen ha sido líder en biomanufactura en EE.UU. durante décadas, y esta inversión refleja nuestro compromiso continuo de construir y fortalecer la manufactura americana", sostuvo en un comunicado Robert A. Bradway, presidente y director ejecutivo de Amgen.
"Al expandir nuestras operaciones en Puerto Rico, estamos invirtiendo en la fortaleza a largo plazo de nuestra cadena de suministro doméstica, apoyando la retención de empleos americanos y asegurando que los pacientes tengan acceso a los medicamentos que necesitan", enfatizó.
La expansión aumentará la capacidad de manufactura de medicamentos biológicos en Estados Unidos, apoyará la retención y el desarrollo de la fuerza laboral en Puerto Rico, fortalecerá la resiliencia de la cadena de suministro y avanzará tecnologías de biomanufactura de próxima generación, según se explicó.
Bradway hizo el anuncio junto a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio local, Sebastián Negrón Reichard.
"Puerto Rico cuenta con más de 60 años de excelencia en el sector biofarmacéutico, respaldados por una fuerza laboral altamente capacitada e infraestructura de clase mundial y Amgen lo sabe mejor que nadie. Seguiremos trabajando para que Puerto Rico sea el destino número uno de manufactura avanzada en EEUU", aseguró González.
La nueva expansión, a su vez, eleva el compromiso acumulado de la compañía durante la administración de González, desde enero de 2025, a casi 1.000 millones de dólares, posicionando a Puerto Rico como el principal centro de biomanufactura entre EE.UU. y sus territorios.
Amgen fue fundada en el 1980 en Thousand Oaks, California, con la misión de tratar enfermedades en las áreas de oncología, nefrología, cardiovasculares, inflamatorias y óseas.
Se estableció en Puerto Rico en 1992 y ha realizado una inversión acumulada de más de 4.000 millones de dólares desde su llegada.