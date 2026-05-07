'Angry Birds' ingresará en el Salón de la Fama Mundial de los Videojuegos

Creado por Rovio Entertainment, el juego fue lanzado al mercado en 2009 y desde entonces ha evolucionado con diversos productos de entretenimiento, animación y consumo. En 2016, la empresa produjo la película 'The Angry Birds Movie' y su secuela, 'The Angry Birds Movie 2', estrenada en 2019.

"Rovio causó sensación con su aplicación, diseñando un juego que se adaptaba perfectamente a las capacidades y limitaciones de los teléfonos móviles y encontrando la manera de hacerlo llegar a los consumidores", indicó el museo en el comunicado.

La institución destacó además que, cuando Apple publicó en 2013 su lista de aplicaciones más descargadas de todos los tiempos, 'Angry Birds' encabezó el ranking como la aplicación de pago más descargada de la historia. Tres secuelas del juego también figuraron entre las 25 primeras.

"Los colores brillantes, los personajes extravagantes y la música pegadiza contribuyen a un juego divertido tanto para partidas rápidas como para sesiones prolongadas", añadió el museo.

Según algunas estimaciones, ha sido descargado más de 2.000 millones de veces. El museo recordó además que su universo se ha extendido más allá de los videojuegos y que una nueva película se estrenará a finales de este año.

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La institución señaló que, de la misma forma en que el Solitario de Microsoft para Windows 3.0 enseñó a los nuevos usuarios de computadoras a utilizar el mouse, 'Angry Birds' ayudó a que los usuarios de teléfonos inteligentes se sintieran más cómodos deslizando, tocando y jugando en sus dispositivos.

" 'Angry Birds', el juego que ayudó a impulsar no solo miles de millones de pájaros, sino toda la revolución de los juegos móviles, batió récords y contribuyó a transformar la relación de las personas con los dispositivos de comunicación y entretenimiento que llevan en bolsillos y bolsos”, afirmó la institución.

El director creativo de 'Angry Birds' señaló que lo que comenzó como un juego con una mecánica "increíblemente sencilla y diseños reconocibles al instante" ha conquistado categorías transmedia mucho más allá de sus orígenes.

"El ingreso al Salón de la Fama Mundial de los Videojuegos significa que estamos a la altura de los más grandes de la industria. Este es un reconocimiento realmente especial para nosotros y nos sentimos profundamente honrados", afirmó, citado por la revista Variety.