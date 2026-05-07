Asciende a más de 50 número de drones ucranianos que derribados cerca de Moscú

El jefe de la Administración de Moscú informó sobre los derribos a lo largo de la jornada, y señaló que los servicios especializados trabajan en los lugares donde yacen los restos de los restos de los drones neutralizados.

El ataque, que todavía continúa, tiene lugar en el marco del alto el fuego decretado la víspera por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y no secundado por Rusia, y a dos días del desfile de la Victoria.

El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió el miércoles de un "inevitable ataque de represalia" en caso de que Kiev ataque Moscú el día del desfile militar, y llamó a diplomáticos extranjeros a abandonar la capital ucraniana.

Exteriores recordó en un comunicado que el Ministerio de Defensa de Rusia ya había advertido de las consecuencias de un eventual intento de frustrar las festividades con ocasión de "una festividad sagrada para todos los rusos" e instó a tomar con "máxima seriedad" esas declaraciones.

Rusia no se sumó previamente a la tregua unilateral e indefinida, propuesta por Zelenski en respuesta a otra propuesta que hizo previamente el líder ruso, Vladímir Putin, sobre el cese de hostilidades para el 9 de mayo.

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Moscú no comentó en ningún momento la propuesta de Zelenski, quien constató que los ataques continuaron, por lo que se podría decir que la tregua no fue aceptada.

A la vez, las autoridades regionales rusas denunciaron que también Kiev no respetó su propia tregua, ya que continuaron los ataques con drones contra el territorio ruso.

De hecho, durante la pasada noche las fuerzas antiaéreas rusas derribaron un total de 347 drones ucranianos de ala fija, uno de los mayores ataques de los últimos tiempos.