Condenan en Francia a 6 años de cárcel a un exdentista por graves lesiones a pacientes

El Tribunal Correccional de Mende, en el departamento de Lozère (sur de Francia), condenó al hombre, de 61 años, a seis años de prisión en firme tras ser juzgado por los cargos de delitos de lesiones seguidos de mutilación o incapacidad permanente y estafa en perjuicio de un organismo de protección social.

El exdentista echó la culpa a su asistente de las intervenciones dentarias que causaron daños irreversibles.

Tras ejercer durante dos décadas en Portugal y Mozambique, José Pereira Mendes (Coimbra, 1964) trabajó como dentista liberal en Badaroux (Francia), una pequeña localidad cercana a Mende, entre finales de 2018 hasta su arresto en enero de 2021.

Muchos de los pacientes víctimas del exdentista presentan lesiones permanentes en la boca y tienen dificultades para masticar.

Uno de los abogados de la acusación popular denunció que el credo de Mendes era arrancar dientes (sanos), poner implantes y facturar.

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La Caja Común de la Seguridad Social (CCSS) de Lozère ha calculado un perjuicio de 330.000 euros por la facturación de actos médicos injustificados o no realizados, así como por la codificación errónea de tratamientos para obtener reembolsos indebidos.