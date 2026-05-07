Costa Rica, ante un nuevo Gobierno marcado por la continuidad y el reto del narcotráfico

Laura Fernández, de 39 años, quien ganó las elecciones del pasado 1 de febrero en primera ronda con el derechista conservador Partido Pueblo Soberano, se convertirá en la segunda mujer que llega a la Presidencia, después de la socialdemócrata Laura Chinchilla (2010-2014).

La politóloga Fernández ejerció como ministra de la Presidencia y ministra de Planificación durante el Gobierno de Chaves y renunció al cargo para lanzar su candidatura presidencial. Después de ganar las elecciones volvió al puesto de ministra de la Presidencia, algo inédito en el país.

La presidenta electa se ha presentado como la “heredera” de Chaves y ha propuesto medidas de mano dura contra el crimen organizado, reformas al Poder Judicial y la posibilidad de levantar garantías individuales en zonas conflictivas.

El eslogan del "Gobierno de la continuidad" nunca fue traducido a la realidad de forma tan explícita en Costa Rica como en el gabinete anunciado por Fernández, en el que resaltó la presencia del mandatario saliente Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda y de la Presidencia, dos de las carteras más estratégicas.

Chaves se caracterizó durante su mandato por las tensas relaciones con el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones, y a partir del viernes será el encargado de conducir como ministro de la Presidencia los conversaciones con esas instituciones y además de diseñar los presupuestos estatales como titular de Hacienda.

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En Costa Rica, donde la reelección presidencial consecutiva no está permitida, la oposición ha reaccionado con sorpresa por el poder que Fernández otorgará a Chaves.

Fernández recibirá un país con cifras económicas positivas, con un crecimiento en 2025 del 4,6 %, aunque el Banco Central prevé una desaceleración al 3,5 % en 2026 y 2027.

Costa Rica además acumula más de 30 meses de deflación y durante el Gobierno de Chaves la deuda pasó del 67 % del producto interno bruto (PIB) al 58,3 %; el desempleo bajó del 12 % al 6,3 %; y la pobreza cayó del 23 % al 15 %, según las cifras oficiales.

El turismo y las exportaciones, dos de los grandes motores de Costa Rica, crecieron en 2025 del 0,8 % y 14 %, respectivamente.

Según diversas encuestas, la inseguridad es el principal problema de Costa Rica, un país sin Ejército desde 1948 reconocido internacionalmente por su democracia y paz, pero que no escapa del flagelo del narcotráfico.

En 2025 Costa Rica contabilizó 873 homicidios, la tercera cifra más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes; mientras que en 2024 la cifra fue de 876 y en 2023 de 905, que fue el récord del país. Las autoridades atribuyen más del 60 % de estos crímenes a rencillas entre bandas narcotraficantes.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, ha alertado que Costa Rica es un 'hub' (centro logístico) del narcotráfico, donde grupos del crimen organizado reciben cargamentos de droga desde Suramérica para luego reenviarlos a Estados Unidos y Europa.

En los últimos años Costa Rica ha intensificado sus lazos con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. EFE