Desmantelan en Brasil red que usaba la exportación de café para enviar cocaína a Europa

Tres de los investigados fueron detenidos por las autoridades en un operativo realizado en municipios de los estados de Río de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais y São Paulo, donde los agentes cumplieron además cumplieron siete allanamientos, según el comunicado de la policía.

Otros investigados fueron sometidos a medidas cautelares como la restricción de desplazamiento, la prohibición de contacto entre ellos y el monitoreo mediante tobillera electrónica.

Las indagaciones comenzaron tras la incautación de 1,2 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor cargado con sacos de café con destino a Alemania, en junio de 2025.

Fuentes de la policía dijeron a EFE que la red exportaba el grano a Europa, aunque no especificó a qué otros países.

Según las autoridades, el grupo montó un esquema sofisticado que simulaba operaciones comerciales legítimas de exportación del grano utilizando empresas de fachada, intermediarios y complejas transacciones financieras para ocultar el origen ilícito del dinero y facilitar el envío de la droga.

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Las autoridades identificaron una estructura en la cual un líder coordinaba las negociaciones internacionales, la logística y el movimiento financiero, mientras otros se encargaban de la intermediación comercial y del control de los cargamentos.

También se detectaron indicios de lavado de dinero mediante transferencias bancarias destinadas a dificultar el rastreo de los recursos.

Los sospechosos podrán responder por delitos de tráfico internacional de drogas, organización criminal, lavado de dinero y falsedad ideológica, entre otros.

Entre enero y marzo de este año, Brasil exportó 4,8 millones de sacos de café a Europa y en el período Alemania fue el principal importador del grano, no solo en el viejo continente sino a nivel mundial, según datos del Consejo de Exportadores de Brasil (Cecafé).

Le siguieron Italia, en el tercer lugar; Bélgica, cuarto; España, en el octavo; Reino Unido, en el noveno; Países Bajos, en el onceavo lugar y Francia, duodécimo.