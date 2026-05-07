Detienen a un hombre por amenazar al expríncipe británico Andrés y por posesión de un arma

El hombre, que iba encapuchado, fue arrestado el miércoles bajo sospecha de "ofensas al orden público" y porque se encontró en su haber "un arma ofensiva", aunque no parece que la blandiera cuando se dirigió al expríncipe, informó el medio citando fuentes policiales.

Se desconoce también qué tipo de insultos profirió contra el hermano del rey Carlos III.

Andrés Mountbatten-Windsor salía de su domicilio en Sandringham, donde el rey lo realojó a finales del año pasado tras obligarlo a abandonar la imponente mansión de Royal Lodge donde habitaba hasta entonces, cuando un desconocido se acercó a él en el momento en que paseaba a sus perros.

El desconocido comenzó a gritarle y Andrés abandonó el lugar junto a los agentes que le proveen seguridad privada.

Poco después, la policía de Norfolk se presentó en el lugar y detuvo al hombre.

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El nombre de Andrés, que fue despojado de su título de Duque de York, ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses por sus vínculos con el ya fallecido millonario y pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, uno de los escándalos que más daño han causado a la imagen de la monarquía británica.