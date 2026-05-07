El cine español regresa a Colombia para conectar filmes contemporáneos con clásicos

La decimotercera edición de la muestra presenta "una cuidada selección de títulos representativos de la cinematografía española", apuntó este jueves la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España, responsable del evento.
"Un encuentro entre tiempos y miradas que invita a comprender el presente, cuestionar la realidad y ampliar la perspectiva sobre la sociedad actual", añadió la información.
La muestra denominada 'Ecos del presente' cuenta con filmes contemporáneos como 'Una quinta portuguesa', 'La cena', 'Maspalomas' o 'Rondallas', que han destacado por sus nominaciones en la pasada edición de los premios Goya y por su "impacto y acogida" en el último año.
El festival también incluirá un apartado llamado 'Miradas desde la infancia', en el que se podrán ver clásicos como '7 vírgenes', 'Barrio', 'El Bola' o 'La lengua de las mariposas', cuyas historias encuentran en la infancia "una forma singular de observar y comprender el mundo".
Así, diez ciudades colombianas, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Pereira y Villa de Leyva, mostrarán durante una semana un panorama completo del cine español.
Más allá de las proyecciones, la muestra también incorpora espacios de diálogo y formación, como encuentros con creadores, clases magistrales y conversaciones abiertas.
"La 13ª Muestra de Cine Español invita así a descubrir un cine que, más allá de narrar historias, se convierte en una herramienta para interpretar la realidad, generar preguntas y conectar pasado y presente a través de la mirada cinematográfica", concluyó el comunicado.