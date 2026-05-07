El Ejército israelí advierte de una posible represalia de Hizbulá tras su ataque en Beirut

En un comunicado, los militares señalaron que continúan realizando "evaluaciones constantes de la situación" en el norte del país y anunciaron la cancelación de eventos que habían sido previamente autorizados en zonas cercanas a la frontera con Líbano.

Según el Ejército, la decisión responde a "la posibilidad de fuego enemigo por parte de la organización terrorista Hizbulá hacia la zona".

Las autoridades militares instaron además a la población a mantenerse "vigilante y alerta" ante un eventual deterioro de la situación de seguridad.

Pese a la advertencia, los portavoces del Ejército precisaron que, por el momento, no se han modificado las directrices de protección vigentes para la población civil.

Ayer miércoles, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó en un comunicado que el Ejército atacó Beirut con el objetivo de asesinar al comandante de las fuerzas de élite Radwan de Hizbulá.

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Pese al cese de hostilidades acordado por el Líbano e Israel a mediados del mes pasado, las fuerzas israelíes han continuado atacando a diario el sur del Líbano y han demolido un gran número de viviendas en las zonas que ocupan en esa región, con algún bombardeo también en el oriental Valle de la Bekaa.

Sin embargo, desde la entrada en vigor de la tregua la medianoche del 16 al 17 de abril, no habían alcanzado todavía los suburbios de Beirut, que sí fueron golpeados con fuerza durante el conflicto.