El euro sigue por encima de 1,17 dólares ante esperanza de fin guerra en Irán

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1777 dólares, frente a los 1,1759 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1770 dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que las conversaciones entre EEUU e Irán "son muy buenas" y ve "muy posible" alcanzar una solución.

La caída del precio del petróleo y datos económicos de la zona del euro también impulsaron al euro.

Las ventas minoristas bajaron en la zona del euro en marzo un 0,1 % respecto al mes anterior, pero subieron un 1,2 % interanual.

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La cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana subió un 6,3 % en marzo con respecto al año anterior, corregidos los efectos de calendario, y un 5 % en relación a febrero.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE.UU. aumentaron la semana pasada en 10.000, hasta 200.000 solicitudes, por lo que siguen en un nivel muy bajo.

El gobernador del Banco de Francia, Francois Villeroy de Galhau, dijo que el BCE no debería comprometerse a subir los tipos de interés en junio y que debería tomar la decisión en función de los datos económicos.

El presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, consideró que es probable que el BCE suba las tasas de interés a menos que las perspectivas mejoren notablemente.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1745 y 1,1777 dólares.