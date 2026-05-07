El petróleo de Texas baja a 94 dólares tras una sesión volátil pendiente de EE.UU. e Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el de referencia en Estados Unidos, restaban 0,27 respecto dólares al cierre anterior, día en que cayó un 7,03 % después de que el presidente Donald Trump afirmara que hay un "considerable progreso hacia un acuerdo" con Irán.

Sin embargo, este jueves el mercado del petróleo cambió la tendencia bajista de los últimos dos días y en una sesión marcada por la volatilidad llegó a alcanzar los 97 dólares el barril tras haber llegado a caer por debajo de los 90 dólares, concretamente hasta los 89,91 dólares. Finalmente se estabilizó con un leve descenso del 0,28 %, hasta 94,81 dólares el barril.

Según varios medios, EE.UU. e Irán están acercando posturas ante un posible acuerdo de paz. La cadena CNN afirmó que falta la decisión de Teherán.

El Gobierno de Pakistán, país mediador, afirmó sentirse esperanzado ante la posibilidad de un acuerdo inminente y se ofreció como sede para la firma del pacto.

EE.UU. ha planteado a Irán un memorando de entendimiento de una sola página que, según indicaron fuentes indirectas a medios de comunicación, contempla una moratoria nuclear que mantendría vivo el programa atómico iraní, junto con un levantamiento gradual de las sanciones.

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Según los analistas de Banca March, este alivio permitiría a Teherán recuperar hasta 100.000 millones de dólares en activos actualmente congelados, condicionado a la eliminación de las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.